Германия намерена расширить сеть бункеров и убежищ

Германия намерена в ближайшее время создать больше убежищ. Об этом сообщил глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, крупнейшая экономика Европы должна осознать реальность конфликта, и Германия в ее нынешнем состоянии недостаточно подготовлена. Продолжающееся вторжение России в Украину вызвало в ряде стран - особенно в странах Балтии, в Польше и Германии - опасения, что Москва может через несколько лет атаковать территорию НАТО.

"Долгое время в Германии широко бытовало мнение, что война - не тот сценарий, к которому нужно готовиться. Это изменилось. Нас всерьез тревожит риск крупномасштабной наступательной войны в Европе", - сказал он.

Тислер прогнозирует многомиллиардные затраты в связи с запланированным расширением защитной инфраструктуры и другими проектами, такими как модернизация системы оповещения.

"Задачи в области гражданской обороны огромны. Нам нужно как минимум €10 млрд в ближайшие четыре года. А в следующем десятилетии - минимум €30 млрд", - подчеркнул Тислер.

"Строительство новых бункеров с высоким уровнем защиты требует много времени и денег", - отметил он.

В качестве более быстрого и, возможно, более дешевого решения он хотел бы "переоборудовать тоннели, станции метро, подземные парковки и подвалы общественных зданий в убежища" и таким образом "быстро создать миллион мест для укрытия".

Проект предусматривает обеспечение убежищ всем необходимым: запасами еды, туалетами и, возможно, раскладушками. Входы будут отмечены специальными табличками, а информацию об укрытиях можно будет получить через мобильные приложения. Представить подробную концепцию ведомство планирует уже летом.