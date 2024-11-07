Германия усилит защиту критически важной инфраструктуры

Правительство Германии намерено лучше подготовить страну к диверсиям, терактам и стихийным бедствиям. В среду, 6 ноября, кабинетом министров был принят законопроект, направленный на повышение безопасности критически важной инфраструктуры.

"Мы делаем Германию более устойчивой и защищенной от кризисов. Потому что мы должны быть гораздо лучше подготовлены к кризисам и катастрофам, чем в прошлом", - заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, комментируя законопроект своего ведомства.

Законопроект определяет, какие инфраструктурные объекты необходимы для снабжения населения и поддержания экономики. Он затрагивает одиннадцать секторов, такие как энергетика, транспорт, финансы и здравоохранение. Для операторов этих объектов устанавливается, какие минимальные меры безопасности должны быть приняты, сообщили немецкие медиа.

При этом применяется подход, требующий учета всех возможных рисков - от стихийных бедствий до диверсий, террористических атак и человеческих ошибок. В случае невыполнения этого требования или несоблюдения государственных норм могут быть наложены штрафы в размере от €50 тыс. до €500 тыс.

"Российская агрессия в Европе, диверсии и террористические атаки угрожают нашей безопасности. Из-за изменения климата мы все чаще сталкиваемся со стихийными бедствиями, такими как проливные дожди и наводнения. Поэтому защита критически важной инфраструктуры - от больниц до систем питания, электроснабжения и водоснабжения - имеет первостепенное значение", - отметила Фезер.