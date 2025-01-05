Последнее обновление: 05.01.2025 16:00

Военные Украины начали использовать беспилотники с волоконно-оптическим каналом управления

Силы беспилотных комплексов ВСУ начали применять на фронте беспилотники с оптоволоконным каналом управления. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Facebook.

По его словам, наблюдается дальнейший рост количества беспилотных систем, используемых на поле боя. РФ увеличила долю ударных беспилотников с оптоволоконным каналом управления, которые представляют угрозу для военной техники при ее перемещении.

«Однако мы не стоим на месте и также начали использовать оптоволоконные FPV-дроны, что расширяет возможности по уничтожению российской военной техники и личного состава», - сказал главнокомандующий, которого цитирует Укринформ.

По словам главнокомандующего, в декабре операторы беспилотных комплексов Сил обороны Украины поразили более 54 тысяч объектов противника. Почти половину этого результата – 49% – обеспечили дроны-камикадзе, подчеркнул Сырский.

Он отметил, что наибольшие показатели продемонстрировали подразделения БПЛА 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой бригады.

Сырский по результатам работы в частях и подразделениях, ведущих оборонительную операцию в Донецкой области, заявил, что армия РФ несет рекордные потери.

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