В Украине до конца года откроют 180 подземных школ

До конца 2025года в Украине планируют открыть около двух сотен подземных учебных заведений. Об этом на форуме "Образование новой Украины" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Украине функционирует 15 подземных школ в прифронтовых районах. К концу года заработают 180 подземных пространств.

"В настоящее время 80% всех украинских школ имеют укрытие разного типа. Делаем все возможное, чтобы таких защищенных образовательных учреждений становилось больше", - подчеркнул Шмыгаль, которого цитируют украинские СМИ.

Премьер также рассказал, что на закупку школьных автобусов было направлено 2,8 млрд грн.

"В настоящее время это важно для того, чтобы иметь возможность объединять учебный процесс, увеличивать количество учеников, улучшать качество обучения и безопасность обучения. Учащиеся из самых отдаленных общин будут учиться очно, будут иметь и имеют эту возможность", — подчеркнул он.

Это часть комплексной политики школы офлайн, цель которой – вернуть за школьные парты сотни тысяч детей, уточнил Шмыгаль.