В России начнут строить многоэтажные деревянные дома

В течение года в России начнется реализация проектов по строительству деревянных многоквартирных домов высотой до пяти этажей. Об этом ТАСС рассказал первый зампред профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По словам Кошелева, в настоящее время пожарные службы проводят испытания деревянных домов и по результатам есть хорошие показатели. После завершения испытаний в течение года в России должны появиться многоквартирные деревянные дома средней этажности.

«Все эти здания являются сейсмоустойчивыми, то есть достаточно прочными по своим характеристикам. Гораздо выше, кстати, чем железобетонные либо кирпичные дома. По сейсмике деревянное домостроение очень и очень хорошо себя показывает», - сказал Кошелев.