Apple разрабатывает новый ИИ-гаджет для дома

Apple активно работает над созданием умного домашнего устройства с элементами робототехники и встроенным искусственным интеллектом.

Главная идея – устройство с дисплеем, похожим по размеру на iPad, которое может двигаться на роботизированной "руке" по столу.

Проект имеет внутреннее кодовое название J595 и является частью стратегии Apple по созданию нового поколения ИИ-устройств.

Apple также разрабатывает упрощенную версию – умный экран J490, не имеющий движущихся элементов.

Его выход ожидается к концу 2025 года, но релиз уже несколько раз откладывался из-за проблем с Siri.

В устройстве будут использованы собственные большие языковые модели Apple, что позволит ему иметь интуитивный ИИ-персонаж, способный взаимодействовать с пользователем более естественно.

Ожидается, что гаджет станет частью системы Apple Intelligence – обновленной платформы с элементами искусственного генеративного интеллекта.

Также эту новинку Apple готовит с прицелом на интеграцию в экосистему iPhone, iPad, HomePod и Vision Pro, обеспечивающую удобный пользовательский опыт и быстрое распространение среди фанатов бренда.