С начала года свыше 120 человек в Минске получили арендное жилье с условием его ремонта за свой счет

С начала 2025 года в Минске более 120 человек получили арендное жилье с условием его ремонта за свой счет. Об этом сообщил директор КУП «Минские городские общежития» Григорий Казунко.

«Всего же в хозяйственном ведении предприятия находится около 17600 квартир государственного жилищного фонда. С 1 декабря по 20 мая в хозяйственное ведение предприятия добавилось 158 жилых помещений социального пользования. В настоящее время свободны 54 помещения, 24 из них находятся на распределении в администрациях районов Минска, еще в 14 ведется ремонт», - рассказал чиновник.