Армия Литвы усилила свою ПВО ракетами Bolide

Литовская армия 26 мая получила ракеты типа Bolide для усиления своей противовоздушной обороны. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

Полученные ракеты предназначены для переносного зенитного ракетного комплекса малой дальности RBS-70. Эти ракеты были приобретены у шведской компании SAAB Dynamics AB, их стоимость составляет 2 млн евро.

"Данное приобретение является одним из шагов по расширению возможностей противовоздушной обороны Литвы. Ракеты Bolide адаптированы для зенитных ракетных комплексов RBS-70, которые, помимо других характеристик, полностью устойчивы к механическим и электромагнитным помехам", – цитируется в сообщении министр обороны Довиле Шакалиене.

По данным министерства, ракеты типа Bolide способны эффективно поражать воздушные цели на расстоянии до 9 километров и пробивать броню толщиной до 200 мм.

Контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на приобретение ракет типа Bolide и MK-2 для зенитного ракетного комплекса малой дальности RBS-70 был подписан осенью 2022 года. Общая стоимость ракет Bolide составляет около 34 млн евро.

Как сообщалось, Литва намерена приобрести у Норвегии военные корабли, способные выполнять различные функции.