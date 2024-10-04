Литва покупает дополнительные системы NASAMS за €234 млн

Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за €234 млн. Об этом объявил министр обороны Лауринас Кащюнас.

По его словам, контракт на закупку NASAMS подписали в четверг. Сначала эту закупку планировали на 2031 год, но благодаря увеличенному финансированию на оборону приблизили ее.

"Противовоздушная оборона – это чрезвычайно важные способности не только для Литвы, а всех стран-членов Альянса", – отметил министр, которого цитирует LRT.

Кроме того, на этой неделе подписали контракт на приобретение системы ПВО малой дальности RBS70 NG (MSHORAD) за €130 млн.

Перед этим о заказе Литвой системы NASAMS сообщали также в конце 2023 года, она должна поступить на вооружение в 2026 году.

NASAMS - наиболее широко используемая наземная система ПВО средней дальности в странах НАТО.