Huawei разрабатывает новый ИИ-чип, который будет конкурировать с Nvidia

Huawei Technologies готовится к тестированию своего новейшего и самого мощного процессора искусственного интеллекта, который, как надеется компания, может заменить некоторые продукты высшего класса американского чип-гиганта Nvidia. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Huawei обратилась к некоторым китайским технологическим компаниям с просьбой протестировать технические возможности нового чипа под названием Ascend 910D. По словам некоторых собеседников TWSJ, компания должна получить первую партию образцов процессора уже в конце мая.

Разработка все еще находится на ранней стадии, и для оценки производительности чипа и подготовки его к выходу на рынок понадобится серия тестов.

Huawei надеется, что последняя итерация процессоров Ascend AI будет мощнее, чем H100 от Nvidia, популярный чип для обучения ИИ, который был выпущен в 2022 году.

Компания Huawei, почти шесть лет находится под санкциями США. Она продемонстрировала способность обходить американские ограничения, выпустив в 2023 году смартфон высокого класса.

Модель Mate 60, оснащенная процессором местного производства, вызвала удивление в правительстве США, когда ее представила во время визита в Пекин тогдашняя министр торговли Джина Раймондо.

Ранее в этом месяце Вашингтон добавил чип Nvidia H20 - самый современный процессор, который компания может продавать в Китае без лицензии - в список полупроводников, продажа которых там ограничена. Nvidia заявила, что в результате ей придется заплатить 5,5 миллиардов долларов.

Ограничения помогают китайским конкурентам Nvidia, таким как Huawei и пекинская компания Cambricon Technologies.

В этом году Huawei планирует поставить более 800 000 чипов Ascend 910B и 910C клиентам, включая государственных телекоммуникационных операторов и частных разработчиков ИИ, таких как материнская компания TikTok ByteDance.