Huawei планирует создать 100 тысяч приложений для своей операционной системы в течение года

Китайская компания Huawei, внесенная в черный список США, заявила, что планирует создать 100 тыс. приложений для своей операционной системы Harmony в ближайшие месяцы, поскольку она стремится к достижению самодостаточности. Об этом сообщает Reuters.

Huawei имеет более 15 тыс. приложений на базе Harmony, которые могут удовлетворить базовые потребности потребителей, но экосистема нуждается в более персонализированных и бутиковых приложениях, заявил на конференции в субботу председатель Huawei Сюй Чжицзюнь.

"Исходя из нашего анализа, для того чтобы экосистема Harmony стала зрелой и могла удовлетворять потребности потребителей, 100 тыс. приложений является важной вехой, и это ключевая цель на следующие шесть-12 месяцев", - сказал Сюй в своей речи, размещенной в приложении для обмена сообщениями WeChat.

Huawei запустила свою операционную систему пять лет назад после того, как санкции США прекратили поддержку Android. Компания из Шэньчжэня, которая продает продукцию от смартфонов до ноутбуков, позже разработала версию системы Harmony с открытым исходным кодом.

Из-за санкций США "Huawei была вынуждена ускорить разработку собственной операционной системы", - сказал Сюй. Хотя был достигнут значительный прогресс, "любая операционная система, независимо от того, насколько она продвинута, не будет иметь никакой ценности, если ею никто не пользуется".