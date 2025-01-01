LG представила 45-дюймовый гнущийся игровой монитор 45GX990A

Компания LG провела предварительный показ UltraGear OLED 45GX990A перед его полноценным дебютом на следующей неделе во время выставки CES 2025 в Лас-Вегасе.

Основанный на 45-дюймовой панели с разрешением 5K2K, LG UltraGear OLED 45GX990A может по желанию "плавно переходить из абсолютно плоского состояния в состояние с кривизной 900R в течение нескольких секунд", что подразумевает наличие моторизованного способа изгибания монитора вперед и назад.

Кроме того, UltraGear OLED 45GX990A выводит изображение с разрешением 5 120 x 2 160 и плотностью пикселей 125 PPI. Более того, в этот раз LG использовала субпиксельную компоновку RGWB для улучшения читаемости, а также покрытие Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) для минимизации бликов и отражений. В то же время, переменная частота обновления (VRR) обеспечивает оптическое изображение в играх, а AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-SYNC уменьшают разрывы изображения при времени отклика 0,03 мс GtG.

К сожалению, LG пока не раскрывает частоту обновления монитора. Однако есть предположения, что UltraGear OLED 45GX990A может работать в паре с разрешением 5K2K и частотой обновления 165 Гц, обеспечивая пропускную способность ~60,18 Гбит/с.

Таким образом, порт DisplayPort 2.1 монитора должен соответствовать стандарту UHBR20, чтобы избежать использования компрессии Display Stream Compression (DSC) для одновременного воспроизведения 5K2K и 165 Гц. Предположительно, компания LG представит все подробности на выставке CES в следующем году.