Чеки «Жилье» проиндексировали в Брестской области

Решением Брестского областного исполнительного комитета № 368 от 30 апреля 2025 г. проиндексированы чеки «Жилье».

Согласно документу, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 33,2206 (в настоящее время – 35,3665).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Правовой акт вступает в силу с 14 мая 2025 г.