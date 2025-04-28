Власти Минской области проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Минского областного исполнительного комитета № 459 от 23 апреля 2025 г. проиндексированы чеки «Жилье».

Согласно решению, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 39,459 (в настоящее время – 37,851).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.