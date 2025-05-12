Еврокомиссия подписала первые контракты на инвестиции в ВПК Украины

Первые контракты на европейские инвестиции в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины уже подписаны, в целом Еврокомиссия планирует вложить в предприятия миллиард евро. Об этом на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между Евросоюзом (ЕС) и Украиной в Брюсселе рассказал заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.

"В течение следующих двух недель мы потратим дополнительные €900 млн на закупку оружия и боеприпасов для Украины – и все это будет профинансировано за счет сверхприбылей от замороженных российских активов", – сказал Шарль Фрис, которого цитируют СМИ.

Он напомнил, что еще 9 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила об инвестициях в размере €1 млрд в украинский оборонно-промышленный комплекс. Часть контрактов уже подписана — средства будут направлены на производство беспилотников, ракет и других передовых технологий в Украине.

В общей сложности, по словам Фриса, ЕС уже выделил €3,3 млрд в поддержку оборонной способности Украины.

Кроме того, ЕС и Украина договорились создать новую совместную комиссию, которая будет заниматься военно-техническим сотрудничеством. Он заверил, что Украина может многому научить ВПК Евросоюза.