Трамп объявил о новом плане по снижению цен на медикаменты

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о новых планах по снижению высокой стоимости рецептурных медикаментов в США.

Согласно информации, в понедельник, 12 мая он подпишет указ о новой политике в этой сфере, целью которой станет уменьшение стоимости рецептурных препаратов на 30-80%.

По словам Трампа, стоимость продаваемых в США лекарств будет привязана к самой низкой цене, по которой те же препараты можно купить за рубежом. Снижение стоимости рецептурных препаратов в США будет скомпенсировано за счет повышения цен в других государствах, добавил глава Белого дома.

При этом он сослался на режим наибольшего благоприятствования в торговле, который является одним из принципов Всемирной торговой организации (ВТО) и направлен на предотвращение дискриминации между странами и их торговыми партнерами. Дополнительных деталей Трамп при этом не привел.

Это уже не первая попытка Дональда Трампа снизить цены на медикаменты в США. Во время своего первого президентского срока он выдвигал аналогичное предложение, но его планы провалились из-за сопротивления фармацевтической промышленности, напоминает агентство AFP.

В апреле 2025 года Трамп подписал указ о снижении стоимости рецептурных препаратов, в котором поручил Управлению по контролю за продуктами и лекарствами предоставить властям штатов больше свободы по закупке более дешевых медикаментов за рубежом.

По данным исследования аналитического центра Rand Corporation, стоимость рецептурных препаратов в США в среднем на 40% выше, чем в Европе.