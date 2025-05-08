На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки развернули 48 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 48 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы.

На границе Латвии в среду пограничники этой страны развернули 56 мигрантов, а польские пограничники во вторник не пропустили 54 иностранца, пытавшихся нелегально проникнуть в страну.

В этом году в Литву не было пропущено 680 нелегальных мигрантов. В прошлом году было зафиксировано 1002 попытки проникновения в страну из Беларуси в несанкционированных местах.

Как сообщало агентство BNS, наплыв мигрантов в восточные страны Евросоюза из Беларуси начался в 2021 году, и в его организации Запад обвиняет власти Беларуси.