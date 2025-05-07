Последнее обновление: 07.05.2025 18:00

Литовские пограничники задержали более 30 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

Литовские пограничники задержали более трех десятков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью ночью и утром в среду, 7 мая. Об этом сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на данные представителя Службы охраны государственной границы (VSAT).

Представитель VSAT рассказал, что две группы – одна из 10 человек, другая из 11 – ночью пытались пересечь границу со страной на границе с Беларусью. Их задержали в южном районе страны Лаздияй.

По данным пограничников, задержанные мигранты являются гражданами Афганистана и Пакистана. Еще 10 человек, которые незаконно пересекли границу Литвы, были задержаны утром того же дня.

С начала этого года в Литву не пропустили 628 нелегальных мигрантов. В прошлом году зафиксировано более тысячи попыток пересечь границу с Беларуси в недозволенных местах.

Напомним, 6 мая группа мигрантов забросала литовских пограничников камнями и палками после того, как их не пропустили с территории Беларуси.

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