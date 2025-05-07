Минобразования Беларуси подготовило новшества для репетиторов.

Проект постановления правительства «О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению» в начале апреля вынесли на общественное обсуждение, которое проходило на Правовом форуме Беларуси.

В результате на документ, который вносил изменения в работу самозанятых в сфере обучения, поступило более 200 сообщений-откликов.

Как сообщила директор Департамента контроля качества образования Минобразования Ольга Рыбаключева, больше всего дискуссий вызвал пункт о том, что репетиторство должно проходить индивидуально с каждым потребителем услуги.

«Во внимание принимали все конструктивные замечания и предложения, поэтому в результате предусмотрели возможность оказания услуг репетитора и учителя-дефектолога в мини-группах численностью до четырех человек», - сказала она.

Резонанс в обществе вызвало также предложение использовать при оказании репетиторских услуг только зарегистрированные в Беларуси сервисы. Несколько вариантов подобного программного обеспечения, основанного на облачной технологии, уже сейчас успешно применяется в деятельности юрлиц.

«Но они пока не адаптированы для работы с физлицами в полном объеме. Поэтому мы посчитали закономерным вносить изменения в этом вопросе только после того, как будет обеспечена работа белорусских интернет-площадок. На данном этапе норма исключена», - рассказала Ольга Рыбаключева.

Кроме того, поступило предложение – репетиторы должны удостовериться, зачислен ли обучающийся в детский сад, школу, колледж или университет. Норма сохраняется, но в удобном формате. Репетитору не нужно хранить никаких копий свидетельств или справок. Правило одно: перед началом сотрудничества педагог обязан ознакомиться с документами, которые подтверждают статус обучающегося.

Еще один тезис – обучение (без реализации образовательных программ) работе на компьютере, а также занятия по изобразительному искусству, танцам, хореографии, игре на музыкальных инструментах, вокалу, ораторскому искусству могут проводиться только в отношении совершеннолетних потребителей услуги. Это предложение остается в проекте постановления. Оно тоже вызвало широкое обсуждение, отметила Ольга Рыбаключева.

«Дело в том, что тезис неправильно интерпретировали, посчитав, что репетиторам планировали полностью ограничить работу с детьми, что абсолютно не соответствует действительности. Необходимо помнить, что репетитор не обучает, он оказывает консультативные услуги, помогает в обучении. И если ребенок получает основное образование в гимназии или колледже искусств, то репетитор сможет оказывать ему консультативные услуги. Но если ребенок планирует заниматься танцами, скажем, с нуля, то к консультации этот вид творческой деятельности уже не отнесешь. Здесь необходима образовательная программа», - пояснила она.

По сути, эта норма уже действует: для работы с детьми по Кодексу об образовании необходимо быть зарегистрированным в качестве юрлица, учреждения образования или иной организации. Других вариантов сегодня нет. Индивидуальные предприниматели не могут реализовывать образовательные программы в отношении несовершеннолетних, отметила чиновник.

Все отредактированные моменты отображены в новом проекте постановления, которое уже направлено на повторное согласование заинтересованным республиканским органам государственного управления.