Чистая прибыль AMD в I квартале 2025 года увеличилась в шесть раз

Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices Inc. (AMD) увеличил чистую прибыль в I квартале в 6 раз, выручку - на 36%.

Согласно пресс-релизу компании, чистая прибыль в январе-марте составила $709 млн, или $0,44 на акцию, по сравнению с $123 млн, или $0,07 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,96 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,94 на акцию.

Квартальная выручка AMD увеличилась до $7,44 млрд с $5,47 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $7,12 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося выпуском чипов для дата-центров, подскочила на 57% до $3,7 млрд, доход в сегменте компонентов для ПК вырос на 68%до $2,3 млрд. В игровом сегменте выручка снизилась на 30% до $647 млн.

Согласно прогнозу AMD, во II квартале выручка составит $7,4 млрд плюс или минус $300 млн. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составляет $7,22 млрд.