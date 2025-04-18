Компаниям из стран ЕАЭС дали «зеленый свет» на каботажные перевозки в Армении

Экспедиторские компании из стран ЕАЭС получили право на совершение каботажных перевозок в Армении (между двумя пунктами внутри страны). Проект о внесении соответствующих изменений в закон «Об автомобильном транспорте» и в Кодекс об административных правонарушениях одобрен 17 апреля на заседании правительства, пишет АрмИнфо.

Как говорится в пояснении к документу, необходимость принятия законопроекта обусловлена обеспечением реализации Программы на период 2016-2025 годов поэтапной либерализации автомобильных перевозок грузов перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств - членов Евразийского экономического союза, между пунктами, расположенными на территории другого государства - члена ЕАЭС, утвержденной решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13 в соответствии с пунктом 6 раздела II протокола ЕАЭС «О согласованной (скоординированной) транспортной политике».

Программа разработана в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и представляет собой процесс, направленный на формирование единого транспортного пространства, общего рынка транспортных услуг, поэтапную либерализацию предоставления услуг автомобильного транспорта государствами-членами ЕАЭС.

«Целью проекта решения является создание общего рынка услуг автомобильного транспорта в рамках Союза и упрощение доступа к услугам автомобильного транспорта для перевозчиков государств-членов Союза на всей территории Союза независимо от гражданства и страны регистрации.

Либерализация каботажных перевозок предполагает сокращение доли порожних рейсов в общем объеме международных перевозок, снижение издержек на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории государств - членов Союза, сокращение количества нарушений порядка перевозок грузов автомобильным транспортом, повышение эффективности использования автотранспортных средств при осуществлении межгосударственных перевозок грузов, снижение вредного воздействия на окружающую среду.

В результате либерализации каботажных перевозок будут созданы условия для развития конкуренции на рынке автотранспортных услуг и модернизации грузового подвижного состава.

Либерализация каботажных перевозок заключается в установлении единых условий и правил оказания услуг по грузовым автомобильным перевозкам в пределах Союза», - говорится в документе.