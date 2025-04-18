Последнее обновление: 18.04.2025 16:05

Власти Беларуси обсуждают с "Яндексом" возможности расширения сервисов в стране

Премьер-министр Александр Турчин и министр транспорта Алексей Ляхнович 17 апреля обсудили с советником по корпоративному развитию компании "Яндекс" Алексеем Кудриным перспективы применения в Беларуси передовых технологий компании в области искусственного интеллекта.

Как сообщила пресс-служба Минтранса, в числе ключевых инициатив, которые обсуждались на встрече, "возможность запуска беспилотного транспорта между столицей и городами-спутниками, внедрение роботакси в Минске, оказание услуги по аренде автомобиля, оборудованного устройством максимального контроля состояния водителя, для тех, кто хочет получить дополнительный заработок в такси".



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование