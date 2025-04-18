Власти Беларуси обсуждают с "Яндексом" возможности расширения сервисов в стране

Премьер-министр Александр Турчин и министр транспорта Алексей Ляхнович 17 апреля обсудили с советником по корпоративному развитию компании "Яндекс" Алексеем Кудриным перспективы применения в Беларуси передовых технологий компании в области искусственного интеллекта.

Как сообщила пресс-служба Минтранса, в числе ключевых инициатив, которые обсуждались на встрече, "возможность запуска беспилотного транспорта между столицей и городами-спутниками, внедрение роботакси в Минске, оказание услуги по аренде автомобиля, оборудованного устройством максимального контроля состояния водителя, для тех, кто хочет получить дополнительный заработок в такси".