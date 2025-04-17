Последнее обновление: 17.04.2025 18:00

Финляндия расследует попытку вывоза документов на АЭС в Россию

Финские пограничные власти ведут предварительное следствие по делу, в ходе которого пытались вывезти в Россию архивные материалы проекта строительства финской АЭС. Об этом сообщает Yle.

По данным пограничников, была предпринята попытка переправить значительный объем документов со склада в Кюменлааксо в Россию.

По результатам предварительного следствия часть материалов отнесена к категории подпадающих под санкции против России.

Всего в ходе следствия было изъято почти 30 коробок с санкционными архивными материалами.

Подозреваемым по делу является исполнительный директор компании, имеющей отношение к строительному проекту.

Предварительное следствие близится к завершению, после чего дело будет передано в прокуратуру для предъявления обвинения.



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