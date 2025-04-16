Гродненские пограничники задержали двух белорусов с метезондом и газовыми баллонами

Пограничники по наводке 15 апреля задержали двух граждан Беларуси в районе одного из садоводческих товариществ Гродненского района.

Как сообщает Госпогранкомитет, на месте задержания обнаружены 24 газовых баллона и аэростатический шар.

Предметы изъяты и доставлены в Гродненскую пограничную группу. По данному инциденту проводится дальнейшее разбирательство.

Как известно, с 1 апреля 2024 года власти Беларуси запретили ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без соответствующего разрешения.

Кроме того, содержание и использование летательных аппаратов в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).