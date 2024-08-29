Силовики задержали более 10 человек за продажу мест в очереди на границе с Польшей

Силовики задержали более 10 человек за продажу мест в очереди на выезд из Беларуси в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Все случаи были зафиксированы вблизи пункта пропуска Брест. Часть задержанных "водворена в ИВС".

По информации МВД, сотрудники ГУБОПиК и ГУБЭП, милиции общественной безопасности, налоговых органов "проводят совместные рейды по выявлению правонарушений, в том числе фактов незаконной продажи мест в очередях на въезд в сопредельную страну".

В районе пункта пропуска Брест постоянно несут службу сотрудники Госавтоинспекции.

"С начала лета к ответственности привлечены более 1,5 тыс. нарушителей, включая водителей, велосипедистов и пешеходов. Работа по обеспечению порядка в пункте пропуска продолжается. Ситуация находится на особом контроле", - говорится в сообщении МВД.