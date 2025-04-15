Последнее обновление: 15.04.2025 13:58

Глава российской разведки обсудил с Лукашенко вопросы "глобальной безопасности"

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обсудил на встрече с Лукашенко вопросы "региональной и глобальной безопасности". Об этом он сообщил журналистам после состоявшейся с сегодня встречи.

"На встрече <...> затронули ряд вопросов, касающихся региональной, глобальной безопасности", - сказал Нарышкин.

По его словам, Лукашенко поддержал и всегда поддерживает совместную деятельность спецслужб двух государств "по обеспечению интересов и безопасности Союзного государства России и Беларуси".

Глава СВР также заявил, что сотрудничество спецслужб двух государств "строится на конструктивной и доверительной основе, с каждым годом развивается и расширяется по направлениям своей деятельности".

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