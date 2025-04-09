Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об обмене информацией на финрынке

Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ, ЦБ РФ и правительством Беларуси, Нацбанком РБ о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Документ подписан 6 августа 2024 года в Москве и внесен в Госдуму правительством РФ.

Соглашением, в частности, предусмотрено, что надзорные органы в пределах своей компетенции осуществляют обмен информацией в сфере финансового рынка, по запросу о предоставлении информации надзорного органа другой стороны в области контроля (надзора) за составом лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится поднадзорное лицо.

Соглашение также предусматривает контроль за структурой собственности родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений, надзор и (или) контроль за деятельностью поднадзорных лиц (включая проведение совместных проверок), контроль за прекращением деятельности поднадзорных лиц.

Кроме того, надзорные органы обеих сторон осуществляют процедуры несостоятельности (банкротства) поднадзорных лиц, предотвращают легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения (поражения).

Помимо всего прочего, в документе предусмотрены положения, касающиеся содержания и формы запроса, использования информации и обеспечения конфиденциальности информации, сотрудничества при проведении совместных проверок.