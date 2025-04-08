Беларусь и РФ отрабатывают 10 промышленных проектов. Об этом сообщил первый замминистра экономики Андрей Картун после переговоров глав правительств двух стран в Москве.

«Мы отрабатываем еще десять проектов. Из десяти восемь проектов две стороны согласовали. И будем прорабатывать дальше взаимное финансирование. Те же самолеты попадают в конкретную, осязаемую плоскость. Есть взаимное проникновение инвестиций. Темп роста экономики у нас практически один в один — около 4% мы растем два года подряд взаимно. Темп роста в промышленности в пределах 5%», - сказал чиновник, которого цитируют СМИ.

Ранее стороны договорились о реализации 27 импортозамещающих проектов, под которые РФ выделила Беларуси более 100 млрд российских рублей кредита.