В Беларуси изменили порядок сдачи экзамена на водительские права

Постановлением МВД № 73 от 7 марта 2025 года изменен порядок сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Основные цели нововведений - повышение навыков водителей механических транспортных средств, получивших право управления, оптимизация и совершенствование порядка приема квалификационных экзаменов, создание комфортных условий для граждан", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному документу, учебные организации обязаны заранее направлять в регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭП) списки учащихся с указанием всех необходимых данных. Дата и место проведения экзамена определяются РЭП не позднее 10 рабочих дней после получения списков.
Практический экзамен на категорию «B» принимается на автодроме и в условиях реального дорожного движения в населенном пункте.
После сдачи практического экзамена на право управления транспортным средством категории «C» либо при наличии водительского удостоверения на право управления транспортным средством такой категории экзаменуемый допускается к сдаче практического экзамена на право управления транспортным средством категории «B» только в условиях реального дорожного движения в населенном пункте.
Практические экзамены на право управления транспортными средствами категорий «B» и «C», принимаемые одновременно, сдаются на учебных автомобилях категорий «В» и «С» (на автодроме – на учебном автомобиле категории «B», в условиях реального дорожного движения в населенном пункте – на учебном автомобиле категории «C» или наоборот).
Практический экзамен на право управления транспортными средствами категорий «ВЕ», «СЕ» и «DE» принимается только на автодроме.
Порядок сдачи повторного экзамена после лишения прав зависит от наличия категории в предыдущем удостоверении. Он проводится в условиях реального дорожного движения на соответствующем транспортном средстве.
Кроме того, уточнены обязательные элементы для всех категорий на дорогах общего пользования — движение по многополосной дороге, разворот на нерегулируемом перекрестке и левый поворот.
Результат экзамена («сдан» / «не сдан») должен быть зафиксирован в АИС ГАИ не позднее 5 минут после завершения экзамена.
Экзамен считается сданным, если допущено не более двух ошибок.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.