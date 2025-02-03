Белорусам предлагают обсудить изменения в правила автоперевозок грузов

Минтранс вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина, которым вносятся изменения в правила автомобильных перевозок грузов.

В частности, изменения вносятся в части оснащения:

грузового транспортного средства при перевозке навалочных (сыпучих) грузов пологом для защиты автомобильной дороги и придорожной полосы от загрязнений;

кузова грузового транспортного средства при перевозке (транспортировке) древесины специальными приспособлениями (стойками, кониками, шипами, гребенками противоскольжения и пр.), предотвращающими возможность смещения груза;

грузового транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации и техническим средством видеофиксации.

Белорусы могут высказать свои замечания и предложения в специальной теме на Правовом форуме по 10 февраля 2025 г.