Последнее обновление: 03.02.2025 17:16

Белорусам предлагают обсудить изменения в правила автоперевозок грузов

Минтранс вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина, которым вносятся изменения в правила автомобильных перевозок грузов.

В частности, изменения вносятся в части оснащения:

грузового транспортного средства при перевозке навалочных (сыпучих) грузов пологом для защиты автомобильной дороги и придорожной полосы от загрязнений;

кузова грузового транспортного средства при перевозке (транспортировке) древесины специальными приспособлениями (стойками, кониками, шипами, гребенками противоскольжения и пр.), предотвращающими возможность смещения груза;

грузового транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации и техническим средством видеофиксации.

Белорусы могут высказать свои замечания и предложения в специальной теме на Правовом форуме по 10 февраля 2025 г.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование