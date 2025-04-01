На границе Беларуси с Польшей количество легковушек сократилось до 380 авто

На границе Беларуси с Польшей количество легковушек сократилось до 380 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 12:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 380 легковых автомобилей. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 35%», - говорится в сообщении.

Что касается грузовиков, то въезда в ЕС ожидают около 2500 фур.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) — 750 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 64% грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — пропущено лишь 19% транспорта. В Шальчининкае (Бенякони) оформили 24% грузовиков.

На латвийском направлении перед Патерниеками (Григоровщина) скопилось 390 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало всего 34% транспорта от нормы.