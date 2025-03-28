На границе Беларуси с Польшей скопилось 830 легковушек, сообщает Госпогранкомитет.

«Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 830 легковушек. С начала недели его контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 37%», - говорится в сообщении.

Более 90 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Что касается грузовиков, то самым загруженным погранпереходом для фур остается польский Кукурыки (Козловичи) — 590 единиц. Через данный пункт пропуска с понедельника Польша пропустила 54% большегрузов от нормы.

Перед литовскими Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 1030 фур. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 25% грузовиков.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 170 единиц грузового транспорта. Латвийские контрольные службы за 4 дня приняли из Беларуси 34% авто от нормы.

Всего перед выходными днями въезда в ЕС ожидают более 2700 машин.