Белорусское гражданство получили 311 человек, в том числе 26 несовершеннолетних

Лукашенко 27 марта подписал указ № 126 "Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь", сообщает его пресс-служба.

Принято решение о приеме в белорусское гражданство 311 человек, в том числе 26 несовершеннолетних.

Помимо выходцев из Украины, гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Молдовы, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Одновременно принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, "неоднократно нарушавших законы Беларуси".