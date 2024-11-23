Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 257 человек из 16 государств

Лукашенко 22 ноября подписал указы о приеме в гражданство и о предоставлении убежища, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, новыми гражданами синеокой стали 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Белорусское гражданство приобрели лица, прибывшие из 16 государств: Украины, России, Молдовы, Казахстана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Сирии, Палестины и других.

Кроме того, предоставлено убежище в Беларуси беглому польскому судье Томашу Шмидту, которого на родине обвиняют в передаче иностранной разведке секретных сведений и участии в деятельности иностранных спецслужб (п. 1, 2 и 5 ст. 130 УК РП).