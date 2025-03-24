Самолет Су-25 упал в Приморском крае во время тренировочного полета

В Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно информации, летчик успел катапультироваться, он найден поисково-спасательной группой. Угрозы его жизни и здоровью нет.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - заявило Минобороны.

По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность.

"На место аварии вылетела комиссия ВКС России", - отмечается в сообщении.