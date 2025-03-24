Банкоматы в РФ не принимают купюры нового образца

Банкоматы не могут обработать новые пятитысячные купюры. Об этом пишет газета «Известия».

С такой проблемой столкнулись нескольких крупных банков в РФ.

В самих же кредитных организациях пояснили, что проблемы возникают с банкоматами тех производителей, которые ушли с российского рынка в 2022 году и не разрабатывают для России шаблоны под новые купюры.

В пресс-службе ЦБ также подтвердили, что получают единичные жалобы на работу оборудования, и уточнили, что снять пятитысячные банкноты нового образца можно свободно, без ограничений. Большинство ATM с функцией рециркуляции их принимают, настройка остальных завершается.

ЦБ презентовал новые банкноты номиналом пять тысяч рублей еще в октябре 2023-го, а в массовый оборот она вошла осенью прошлого года. В России новую купюру не могут принять порядка 15% банкоматов, в Москве эта цифра может доходить до 25%, оценил бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Проблема с приемом купюр нового образца в ATM была понятна еще с 2022 года, когда ЦБ представил новую сторублевку, рассказал основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Импортные кассовые машинки и банкоматы не успели подготовить к распознаванию новой банкноты. С этим и связан значительный временной лаг между презентацией новых купюр и их фактическим вхождением в оборот, утверждает Сидоров. Невозможность внести пятитысячные банкноты в банкомат Сидоров называет чувствительной проблемой для россиян, так как многие таким образом погашают кредиты и займы.

На полное решение проблемы понадобится три-шесть месяцев, прогнозирует основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Гознак разработал новое ПО, которое позволяет перепрошить технику на прием новых купюр. По заявлению главы Гознака Аркадия Трачука, так можно усовершенствовать 60% оборудования в России.

Те банкоматы, которые нельзя перепрошить, постепенно заменяют на новые.