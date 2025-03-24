Последнее обновление: 24.03.2025 15:05

Беларусь обошла Китай и Казахстан по импорту российского пива в январе-феврале 2025 года

Беларусь обошла Китай и Казахстан по импорту российского пива в январе-феврале 2025 года. Это следует из информации, опубликованной Федеральным центром развития экспорта продукции АПК РФ.

На долю Беларуси пришлось 24% экспорта российского пива в натуральном выражении. На втором месте оказался Китай с долей 22%, на третьем - Казахстан с долей 20%.

Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2 месяца 2025 года Россия экспортировала более 15,7 тыс. тонн пива. В сравнении с таким же периодом 2024 года поставки выросли на 39%.



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