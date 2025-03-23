Акция неонацистов в Берлине завершилась преждевременно из-за столкновений

Демонстрация неонацистов в районе Берлина Фридрихсгайн-Кройцберг закончилась преждевременно после примерно четырех часов после начала на фоне многочисленных контрпротестов. Об этом сообщают немецкие медиа.

Организаторы заявили об участии в акции 1200 сторонников ультраправых сил, однако в полиции заявили, что их было около 850. К контрпротестам присоединилось несколько тысяч человек.

По данным правоохранителей, общее количество участников колебалось от 2 тыс. до 5 тыс. человек. Число контрпротестов достигало 15, сотни людей блокировали продвижение неонацистов по маршруту.

Около 1500 полицейских разводили две группы.

Неоднократно возникали стычки, атмосфера порой накалялась. По словам правоохранителей, демонстранты из левого лагеря пытались прорвать оцепление. Полицейские применили перцовый газ и проводили задержания участников, некоторые из них не соблюдали запрет на ношение масок.

Это третья демонстрация неонацистов с декабря 2024 года под названием "За закон и порядок. Против левого экстремизма и политически мотивированного насилия". Месяц назад в марше приняли участие около 150 митингующих. В декабре, по данным полиции, их было всего около 60.

Во время акций было проведено около 40 задержаний, большинством из задержанных были участниками ультраправой демонстрации. В некоторых случаях причиной задержания была демонстрация гитлеровского приветствия, добавил представитель полиции. В одном случае также произошло нападение на журналиста, также участники акций бросали бутылки.

Сообщается, что демонстрация неонацистов была организована местным политиком от "Альтернативы для Германии" Фергатом Сентюрком, который изначально зарегистрировал 1200 участников акции.

В начале января появилась информация, что количество правоэкстремистских преступлений в Германии в прошлом году достигло нового максимума.