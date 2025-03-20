Суд в России передал бренд Ericsson российской компании

Российский суд впервые отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей РФ после ее вторжения в Украину в 2022 году. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Речь идет о шведской телекоммуникационной компании Ericsson, которая остановила производство в России в апреле 2022 года, а в августе пообещала ликвидировать свое российское представительство.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 12 марта 2025 года передала этот бренд российскому ООО "Р-Климат" ("Русклимат"), занимающемуся производством кондиционеров.

Суд обосновал решение тем, что за последние три года под торговой маркой Ericsson в Россию не ввозились кондиционеры, в связи с чем у Русклимата или другого лица нет препятствий для подачи заявки в Роспатент для регистрации в этой товарной группе аналогичного товарного знака.

Это первый подобный случай в России, но не последний, предупреждают юристы. В 2025 году в РФ истекает трехлетний срок правовой охраны товарных знаков. Потому и другие известные иностранные компании, например Starbucks, могут потерять свои бренды в России.

По данным издания, сейчас в российском суде по интеллектуальным правам на рассмотрении находится много дел о неиспользовании товарных знаков за последние три года.