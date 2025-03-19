Российская авиакомпания с 30 марта увеличит частоту полетов между Москвой и Минском

Аэрофлот увеличит частоту полетов между Москвой и Минском.

Как сообщает пресс-служба Минтранса Беларуси, с 30 марта в расписании российской авиакомпании появится дополнительный, пятый по счету, ежедневный рейс, с 19 мая – шестой, а с 30 июня – седьмой ежедневный рейс.

Таким образом, в июле и августе Аэрофлот будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между столицами России и Беларуси, что на 17% больше, чем летом прошлого года.

«Высокая частота рейсов между Москвой и Минском позволяет планировать удобные стыковки в аэропорту Шереметьево с рейсами группы «Аэрофлот» по России и за рубеж. По итогам 2024 года направление Москва-Минск вошло в топ-5 международных направлений Аэрофлота по количеству перевезенных пассажиров. За 2024 год на этой воздушной линии перевезено 454 тыс. человек, что на 32% больше, чем годом ранее», – утверждает российская авиакомпания.