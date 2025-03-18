Путин уже поручил разработать процедуру возвращения иностранных компаний в РФ

Путин на съезде РСПП поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, ранее покинувших страну.

"Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране", - сказал Путин, которого цитируют росСМИ.

По его словам, кто хочет вернуться, пусть возвращается на конкурентной основе в рамках "российского правового поля".

При этом Путин отметил, что этот процесс должен быть максимально прозрачным.