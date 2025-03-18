Последнее обновление: 18.03.2025 17:46

Белавиа и российская Red Wings заключили код-шеринговое соглашение о совместных рейсах

Пассажиры национального перевозчика «Белавиа» и российской авиакомпании Red Wings смогут оформлять единый билет на несколько направлений благодаря заключенному компаниями код-шеринговому соглашению.

Как сообщила пресс-служба Белавии, перевозчики начинают выполнение совместных рейсов из Минска и обратно через Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург, а также в Гомель и Брест - через Санкт-Петербург.

"Соглашение распространяется на рейсы, вылетающие с 18 марта 2025 г. по следующим направлениям: Минск - Екатеринбург - Алматы; Минск - Екатеринбург - Новокузнецк; Минск - Екатеринбург - Барнаул, Минск - Казань - Челябинск, Минск/Гомель/Брест - Санкт-Петербург - Калуга; Минск/Гомель/Брест - Санкт-Петербург - Ярославль", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения рейсы из Беларуси до стыковочных аэропортов будет выполнять авиакомпания «Белавиа», а участок по России и Казахстану – авиакомпания Red Wings.



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