Последнее обновление: 14.03.2025 15:59

Лукашенко заявил, что санкции помогли выявить "дыры" в авиастроительной отрасли Беларуси и РФ

Санкции пошли на пользу и Беларуси, и России. Об этом заявил Лукашенко, выступая сегодня впервые в Совете Федерации.

"Если честно, санкции пошли нам на пользу. И России тоже. Они нас подстегнули, показали, где мы находимся, что с нами будет и что мы можем. Возьмите самолетостроение. Мы сейчас увидели те "дыры", которые не видели раньше. Покупали "боинги", "эйрбасы", а (свою) самую передовую авиационную промышленность мы ни во что не ставили. Когда эти (самолеты с нашего рынка) исчезли, мы поняли, что нам надо возвращаться (к своим наработкам)", - отметил пенсионер.

Лукашенко признал, что это сложный процесс. Он рассказал, как встречался со старыми конструкторами, которые в один голос говорили, что в авиастроительной отрасли произошло отставание, потому что не хотели этим заниматься.

"Но мы поняли, что это надо делать. Сегодня плеяда уже молодых ребят подтягиваются и создают прекрасные вещи", - заверил Лукашенко.



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