Лукашенко заявил, что Беларусь в ближайшее время не войдет в состав России

Вхождения Беларуси в состав России в ближайшее время не произойдет. Об этом заявил Лукашенко, выступая сегодня впервые в Совете Федерации.

"Все подходят по старинке и в Беларуси, и в России. Вот союз Беларуси и России, Союзное государство, где оно, когда это будет? А что вы хотите, что когда будет? Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот - Беларусь в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали", - сказал пенсионер.