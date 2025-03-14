Лукашенко рассказал в Совете Федерации про "семимильные шаги" белорусской микроэлектроники

Белорусская электроника развивается семимильными шагами. Об этом заявил Лукашенко, выступая сегодня впервые в Совете Федерации.

"Микроэлектроника в Беларуси демонстрирует семимильные шаги благодаря вам, благодаря Российской Федерации. Потому что произвести мы можем все. Главное: цена и время", - отметил пенсионер.

По его словам, раньше Москва и Минск переживали по поводу прогресса в области микроэлектроники.

"Ах, чипы, этого не будет, того не будет, а что будем делать? Там каких-то семь нанометров все это считали, высчитывали", - сказал Лукашенко.

После подобных переговоров он лично встречался с белорусскими конструкторами.

"Если надо, чтобы что-то летало, мы гарантируем, если надо, чтобы стреляло, - будет стрелять. Мы впихнем наш чип в любой самолет, в любое крыло. Не переживайте", - заверили Лукашенко специалисты.

Он подчеркнул, что благодаря достигнутому прогрессу "сегодня все летает: и "Орешники", и прочее".

"Мы мобилизовались тогда вместе с россиянами, все что осталось в России, особенно все что осталось от этих интегральных схем и этих предприятий, объединили. Система работает. Мы знаем, как получить эти, если нужно, эти семь нанометров, грубо говоря. Мы знаем цену вопроса", - заверил пенсионер.