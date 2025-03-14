Последнее обновление: 14.03.2025 15:59

Беларусь и РФ подписали соглашение по интеллектуальной собственности

Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности (ИС). Соответствующее соглашение подписано в рамках встречи глав России и Беларуси в Кремле.

Как сообщает пресс-служба Роспатента, документ устанавливает основные принципы и направления сотрудничества сторон в сфере интеллектуальной собственности.

"Подписанный документ закрепляет основные механизмы и направления сотрудничества в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности: обмен законодательной и правоприменительной практиками в сфере ИС, внедрение современных информационных технологий, координацию позиций на международной арене, подготовку профильных кадров и проведение совместных мероприятий, а также вопросы экспертизы заявок, охраны и защиты интеллектуальных прав", - отметили в Роспатенте.

Также предусматривается сотрудничество правоохранительных и таможенных органов двух стран в отношении вопросов ИС.

"Благодаря тесному сотрудничеству наших стран в рамках комиссии по формированию единого научно-технологического пространства была создана подкомиссия интеллектуальной собственности. Итогом ее работы стало соглашение, которое мы сегодня подписали. Этот документ расширит наши совместные возможности по охране и защите интеллектуальной собственности на благо производителей и правообладателей из наших стран", - заявил глава Роспатента Юрий Зубов.



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