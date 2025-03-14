В Беларуси определили основные направления государственной жилищной политики до 2030 года

Постановлением Совета министров № 144 от 7 марта 2025 г. утверждена Концепция государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2030 года.

Документом определены основные направления государственной жилищной политики до 2030 года.

Согласно концепции, государственная жилищная политика в области обеспечения граждан жильем – это совместная деятельность республиканских органов госуправления и местных исполнительных и распорядительных органов, направленная на создание эффективных механизмов, способствующих решению гражданами их жилищных вопросов.

В частности, в Концепции выработаны пути реализации государственной жилищной политики:

совершенствование нормативного правового регулирования;

взаимодействие республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, юрлиц и граждан;

утверждение программных документов долгосрочного и среднесрочного планирования, направленных на достижение целей и решение задач государственной жилищной политики;

проведение мониторинга выполнения основных направлений государственной жилищной политики по техническим и экономическим показателям результативности государственной жилищной политики в области обеспечения граждан жильем, соответствующим критериям доступности, комфортности и благоустройства.

В качестве основных целей государственной жилищной политики в области обеспечения граждан жильем на период до 2030 года выступают повышение доступности и благоустройство жилья для населения. Для их достижения планируется решить ряд задач.

Министерству архитектуры и строительства поручено в двухмесячный срок совместно с заинтересованными республиканскими органами госуправления, облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и внести в Совет министров план мероприятий по реализации положений концепции.

Постановление вступает в силу с 14 марта 2025 г.