Работники наиболее востребованных в Беларуси профессий будут платить за арендное жилье меньше

Лукашенко подписал указ "Об особенностях предоставления и использования арендного жилья", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в нем комплексно регулируется предоставление такого жилья работникам наиболее востребованных в стране профессий.

В соответствии с указом районные и городские исполнительные комитеты наделены правом определять на местах перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера региона, и принимать решения о предоставлении им арендного жилья на основании ходатайств работодателей из числа государственных органов и организаций.

Оплата за пользование арендным жильем лицам наиболее востребованных профессий, имеющим первоочередное право на предоставление такого жилья, будет рассчитываться с учетом понижающего коэффициента.

"Указ направлен на повышение социальной защищенности специалистов различных отраслей экономики, в том числе прибывших для работы по распределению, и будет способствовать их закреплению на рабочих местах", - говорится в комментарии.