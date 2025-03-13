В России проект электромобиля e-Neva так и не запустили из-за отсутствия финансирования

Выпуск российского электрокроссовера e-Neva отложен на неопределенный срок. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Издание напомнило, что автомобиль разрабатывал оборонный концерн «Алмаз-Антей», а его производство собирались запустить уже в 2026 году, но проект не получил финансирования. В данный момент предприятие нацелено на выполнение основных задач.

Планировалось, что производство будет налажено на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Однако он перешел под управление НАМИ и производственные мощности зарезервированы под выпуск российской марки Aurus. Источники издания уверяют, что у «Алмаз-Антей» нет средств и компетенций для реализации проекта.

Электромобиль E-Neva спроектирован на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном «Алмаз-Антей» в августе 2021 года. Предполагалось, что это будет кроссовер длиной 4,5 метра с двумя электромоторами суммарной мощностью 364 кВт. Крутящий момент равен 824 Нм. Разгон до 60 км/ч происходит за 2,7 секунды. Пробег на одном заряде – 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Батарея LiNMC имеет емкость 88 кВтч и систему рекуперации энергии.

В 2022 и 2023 годах проект был представлен первому вице-премьеру Денису Мантурову и Путину. Но по данным «Коммерсанта», в 2023 году переговоры с потенциальным партнером ни к чему не привели.

В Минпромторге рассказали, что электрокроссовер e-Neva остается на стадии концепта. При наличии проработанной стратегии ведомство готово рассмотреть его развитие.