В Беларуси изготавливают пусковые установки для "Орешника"

Беларусь в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника". Такую информацию журналистам сегодня выдал Лукашенко.

"Когда я погрузился в эту проблему <...>, оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", - сказал Лукашенко.

Он также ожидает ракет от РФ.

"От старшего брата ракета нужна будет", - заявил пенсионер.

Ранее Лукашенко и Путин высказывались о готовности в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на территории Беларуси.